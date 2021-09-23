В Орле МУП «ЖРЭП» (Заказчик) нужно 55 миллионов рублей для нормализации работы

МУП «ЖРЭП» (Заказчик) нужно 55 миллионов рублей для нормализации работы Фото: Архив "КП"

22 сентября в Орле прошло заседание комитета жилищно-коммунального хозяйства горсовета. Одной из тем обсуждение стало плачевное состояние дел в МУП «ЖРЭП» (Заказчик).

Как пояснила пресс-служба Администрация Орла в официальном комментарии, для нормализации работы муниципального предприятия сейчас требуется порядка 55 миллионов рублей. В 2019 году МУП удалось спасти от банкротства за счет субсидии в 24миллиона рублей.

Однако проблемы с финансами продолжают сохраняться.

- В настоящее время генеральный директор МУП ЖРЭП (з) Юрий Студенников совместно с коллективом прорабатывает различные варианты действий по выведению предприятия из кризисной ситуации и дальнейшей стабилизации работы. Конкретные предложения будут представлены на октябрьской сессии Орловского горсовета, - сообщает пресс-служба Администрация Орла.