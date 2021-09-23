Отопление в Орле и области подключили в 93% домов Фото: Архив "КП"

По состоянию на 23 сентября в Орловской области без отопления остается 321 жилой дом из них 129 в Орле. Пока тепло поступило только в 93% домов. Такую информацию опубликовало региональное Правительство по итогам совещания губернатора с главами районов.

Также отопление еще не подключили в Залегощенской и Шаблыкинской ЦРБ. Тепло должно прийти в них сегодня, 23 сентября. Остальные районные больницы уже отапливаются.

- Что же касается школ и детсадов, то они подключена на 100%, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.