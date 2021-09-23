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Общество23 сентября 2021 13:06

Орловскую молодежь приглашают поучаствовать в конкурсе проектов и получить грант

Авторы лучших проектов о волонтерстве, ЗОЖ и работе с подростками получат по 50 тысяч рублей
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орловской области стартовал конкурс молодежных проектов

В Орловской области стартовал конкурс молодежных проектов

Фото: Архив "КП"

22 сентября в Орловской области стартовал конкурс молодежных проектов. Авторы лучших проектов смогут получить грант 50 тысяч рублей. Об этом сообщает региональное Правительство.

Организаторы конкурса ждут проектов о развитии волонтерства и добровольчества, профилактике деструктивного поведения среди молодежи и популяризации здорового образа жизни в молодежной среде. Прием работ будет вестись до 29 сентября 2021 года включительно.

- В конкурсе могут участвовать молодежные проекты граждан Российской Федерации, проживающих на территории Орловской области, в возрасте от 18 до 35 лет. Итоги конкурса подведут в октябре, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Конкурсантам необходимо лично принести документы по проекту в управление молодежной политики Орловской области по адресу: Воскресенский переулок, 11.

Уточнить информацию можно по телефону: (4862) 59-83-15.