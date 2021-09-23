В Ливнах дом купцов Аксеновых запретили использовать под склад

9 сентября в Орловской области утвердили правовой режим использования двух странных зданий в Ливнах – дома купцов Аксеновых и двухэтажного каменного дома XIX века. Оба объекта находятся на улице Ленина.

Согласно информации Правительства Орловской области, в этих объектах культурного наследия регзначения можно вести хозяйственную деятельность, но при этом запрещено нарушать их сохранность.

По приказам регионального Управления по государственной охране объектов культурного наследия № 165 и № 166 от 9 сентября 2021, в домах № 4 и № 6 по улице Ленина нельзя вести капитальное строительство, делать пристройки, менять внешний облик, интерьер, а также использовать их под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов.

- Кроме того, на данных зданиях запрещено распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.