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Общество23 сентября 2021 12:42

В Орловской области усилится ветер и прольет дождь

О неблагоприятной погоде жителей региона предупредили в МЧС
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Сильный ветер надвигается на Орел

Сильный ветер надвигается на Орел

Фото: Архив "КП"

Погода в Орловской области ухудшится. О неблагоприятных метеоявлениях орловцев предупредили в региональном МЧС: ожидается сильный ветер и осадки.

В региональном гидрометцентре на ближайшие сутки дали такой прогноз. С вечера 23 сентября по вечер 24 небо над Орлом и областью затянуто тучами, ночью местами пройдет дождь, днем кратковременные дожди повсеместно. Ветер с юга,скорость днем составит 8-13 метро в секунду, а временами порывы достигнут и 15-18 м/с. На термометрах в темное время суток +2...+7, днем от +7 до +12.

В МЧС просят орловцев сохранять бдительность в плохую погоду и соблюдать правила безопасности: не находиться под шаткими конструкциями и деревьями в ветреное время, не ставить под них автомобили. Также опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач.