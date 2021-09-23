В Орловской области усилится ветер и прольет дождь

Сильный ветер надвигается на Орел Фото: Архив "КП"

Погода в Орловской области ухудшится. О неблагоприятных метеоявлениях орловцев предупредили в региональном МЧС: ожидается сильный ветер и осадки.

В региональном гидрометцентре на ближайшие сутки дали такой прогноз. С вечера 23 сентября по вечер 24 небо над Орлом и областью затянуто тучами, ночью местами пройдет дождь, днем кратковременные дожди повсеместно. Ветер с юга,скорость днем составит 8-13 метро в секунду, а временами порывы достигнут и 15-18 м/с. На термометрах в темное время суток +2...+7, днем от +7 до +12.

В МЧС просят орловцев сохранять бдительность в плохую погоду и соблюдать правила безопасности: не находиться под шаткими конструкциями и деревьями в ветреное время, не ставить под них автомобили. Также опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач.