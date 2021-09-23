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Общество23 сентября 2021 12:18

До середины ноября на улице Мопра в Орле ограничат движение транспорта

Пройдет ремонт дороги
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: яндекс.карты

Фото: яндекс.карты

В Орле до середины ноября ограничат движения на улице Мопра. Причиной временных неудобств для автолюбителей станет дорожный ремонт.

Об этом сообщили в мэрии Орла.

- В связи с ремонтом улично-дорожной сети с 22 сентября по 15 ноября 2021 года будет введено временное ограничение движения транспортных средств по улице Мопра на участке от Комсомольской до Маяковского, - пояснили в пресс-службе мэрии.

Водителям стоит быть бдительными при проезде указанного участка и заранее планировать маршрут.