До середины ноября на улице Мопра в Орле ограничат движение транспорта

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В Орле до середины ноября ограничат движения на улице Мопра. Причиной временных неудобств для автолюбителей станет дорожный ремонт.

Об этом сообщили в мэрии Орла.

- В связи с ремонтом улично-дорожной сети с 22 сентября по 15 ноября 2021 года будет введено временное ограничение движения транспортных средств по улице Мопра на участке от Комсомольской до Маяковского, - пояснили в пресс-службе мэрии.

Водителям стоит быть бдительными при проезде указанного участка и заранее планировать маршрут.