За сутки коронавирус подтвердился у 111 орловце, умерло 2 человека

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Федеральный оперативный штаб представил статистику по заболеваемости коронавирусом в регионах России. За сутки, по данным на 23 сентября 2021, в Орловской области заразилось еще 111 человек.

Заболеваемости в последние дни снова пошла в рост, причем увеличивается число госпитализированных пациентов. Суммарно подтверждено 45 224 случая заражения коронавирусом среди жителей Орловской области.

Выписалось по выздоровлению за прошедший день 140 пациентов, всего выздоровело 42 361 человек.

Также оперативный штаб сообщил о еще двух смертельных случаях. Орловщина переступила порог в тысячу жертв коронавируса. За все время пандемии зафиксировано 1004 смерти от covid-19.

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