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Происшествия23 сентября 2021 11:28

Безработного орловца поймали на серии краж велосипедов

Двухколесный транспорт он похищал из подъездов
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Полицейские раскрыли несколько велосипедных краж, совершенных безработным орловцем

Полицейские раскрыли несколько велосипедных краж, совершенных безработным орловцем

Фото: Архив "КП"

Безработного жителя Орла поймали на серии велосипедных краж. Двухколесный транспорт он похищал из многоэтажек.

С заявлением о пропаже велосипедов в Заводской отдел полиции обратились сразу две горожанки. Их транспорт стоял на лестничной клетке и однажды исчез, причем похищены велосипеды были днем. Полицейские стали искать возможного "угонщика" и оказалось, что к краже причастен орловец уже проходящий фигурантом аналогичного уголовного дела.

- Оперативники выяснили, что мужчина, повредив тросовые замки, похитил двухколесный транспорт потерпевших. В настоящее время один из велосипедов изъят, полицейские устанавливают местонахождение второго, который злоумышленник реализовал неустановленным лицам. На период предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В полиции орловцам напоминают, что оставлять велосипеды в подъездах небезопасно: даже пристегнутые замками, они могут стать приманкой для воров.