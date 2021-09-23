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Здоровье23 сентября 2021 11:00

Хиругический комплекс больницы Семашко в Орле отдадут ковидным больным

Растет число заразившихся коронавирусом пациентов, которым нужна госпитализация
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Хирургический комплекс больницы Семашко в Орле отдадут ковидным больным. В последние дни выросло число пациентов, заразившихся коронавирусом, которым нужна госпитализация.

Об этом в вечернем прямом эфире в соцсетях 22 сентября рассказал губернатор Андрей Клычков. Только за выходные в больницы положили около 100 жителей Орловской области с подтвержденным диагнозом covid-19. Дополнительно на базе Семашко могут развернуть еще 350 ковидных коек.

- В осенний период ситуацию усугубляют грипп и ОРВИ. Сейчас особенно важно позаботиться о своем здоровье и здоровье близких, − подчеркнул Клычков.