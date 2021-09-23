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Общество23 сентября 2021 10:27

Орловцы могут привиться от коронавируса 23 сентября на автовокзале

Также передвижной прививочный пункт работает у ТЦ "Водолей" на Тургенева
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Фото: Архив "КП"

Жители Орла 23 сентября могут сделать прививку от коронавируса на городском автовокзале. Здесь, в здании автовокзала, будет работать медицинский кабинет.

Также передвижной прививочный пункт примет желающих привиться от ковида возле торгового центра "Водолей" в Советском районе, по адресу ул. Тургенева, 42. График работы обоих медпунктов - с 12.00 до 19.00, сообщает пресс-служба областной администрации.

С собой необходимо взять документы - паспорт, полис, СНИЛС. Перед прививкой врач проведет консультацию.