Орловцы могут привиться от коронавируса 23 сентября на автовокзале

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив) Фото: Архив "КП"

Жители Орла 23 сентября могут сделать прививку от коронавируса на городском автовокзале. Здесь, в здании автовокзала, будет работать медицинский кабинет.

Также передвижной прививочный пункт примет желающих привиться от ковида возле торгового центра "Водолей" в Советском районе, по адресу ул. Тургенева, 42. График работы обоих медпунктов - с 12.00 до 19.00, сообщает пресс-служба областной администрации.

С собой необходимо взять документы - паспорт, полис, СНИЛС. Перед прививкой врач проведет консультацию.