ДТП на Болховском шоссе Орла спровоцировал 23-летний водитель "БМВ"

В ДТП пострадали три человека Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В полиции озвучили предварительные обстоятельства ДТП, случившегося утром 23 сентября на Болховском шоссе Орла. Аварию с тремя автомобилями спровоцировал 23-летний водитель "БМВ".

- Предварительно установлено, что водитель автомобиля "БМВ", двигаясь по Болховскому шоссе со стороны улицы Октябрьской в сторону улицы Раздольной, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Здесь он допустил столкновение с автомобилем "Мазда" под управлением гражданки 35 лет, с последующим столкновением "БМВ" с автомобилем "КИА" под управлением мужчины, - сообщила "Комсомолке" Олеся Лихобабина, замначальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.

Сейчас на месте аварии все еще продолжают работу полицейские. Водитель всех автомобилей-участников ДТП госпитализированы.