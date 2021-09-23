На Болховском шоссе Орла произошло серьезное ДТП с тремя иномарками

На Болховском шоссе столкнулись три автомобиля Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На Болховском шоссе Орла утром 23 сентября произошло серьезное ДТП. Столкнулись сразу несколько автомобилей.

На месте работают экстренные службы Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Фотоснимки с места происшествия "Комсомолке" прислали читатели. Проезжую часть дороги не поделили три иномарки, автомобили повреждены. На месте аварии продолжают работу полицейские и спасатели.

Из-за аварии образовался затор Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Позже "КП" сообщили, что в аварии пострадали три человека, они госпитализированы. Озвучены также обстоятельства ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Из-за ДТП образовалась пробка: стоит само Болховское шоссе, выезд с Болховского микрорайона, Раздольная и часть Октябрьской.