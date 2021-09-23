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Общество23 сентября 2021 8:56

Орловский губернатор проверил, как ремонтируют дорогу на Бельдяжки

4 километра полотна и мост приведут в порядок за 152 миллиона рублей
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Губернатор Орловской области Андрей Клычков проинспектировал ремонт дороги в Кромском районе. Глава региона проверил, как идет работа на участке от трассы М-2 до деревни Бельдяжки.

Ремонт четырех километров полотна обойдется в 152 миллиона рублей, его выполняют по программе "Комплексное развитие сельских территорий". Указанный участок соединяет районный центр Дмитровск с трассой и другими районами региона. Помимо самой дорог, тут еще ремонтируют мост.

-Планируемый срок завершения дорожного ремонта – 15 октября, реконструкции моста – 1 декабря. Губернатор поручил усилить контроль за работой подрядчика в ежедневном режиме, - сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области.