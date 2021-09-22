Орловским гастрономическим брендом стал леденец из черной редьки. Фото: Правительство Орловской области

20 сентября в Орле прошел гастрономический фестиваль «Тургеневский Бережок», на котором выбрали кулинарный бренд региона. Им стал леденец из черной редьки. Об этом сообщает Правительство Орловской области.

Леденцы изготовили по оригинальному рецепту, найденному в книгах орловских писателей. Теперь прорабатывается возможность производства лакомства на орловских предприятиях. Также орловским кафе и ресторанам направили рекомендации по включению в свое меню блюда кулинарного бренда и финалистов конкурса.

- Всего финал вышло более 20 участников. Жюри приняло решение, что каждый номинант войдет в бренд-бук гастрономического бренда региона и будет занесен в гастрономическую карту. Благодаря этому гости нашей области смогут узнать рецептуру блюд, историю их создания и месторасположение, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Среди финалистов оказались картофельный колобок с тыквой, тыквенный десерт, гречка с овощами, пирог с куриными сердечками и капустой, заварной хлеб «Колпнянский Яровой», кромской сливовый медовик, утка с языком по –змиевски, уха из жареного карпа по-орловски, медовый сбитень и другие.