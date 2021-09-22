В Орле 23 сентября организуют соревнования по гиревому спорту

23 сентября во Дворце спорта «Юность России» в Орле пройдут соревнования по гиревому спорту. Событие приурочили к областной Спартакиады среди обучающихся профессиональных образовательных организаций. Об этом сообщает Правительство Орловской области.

В соревнованиях примут участие сборные команды из 14 человек (по 2 человека в весовой категории).

- Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами по гиревому спорту и с учетом специфики обучающихся профессиональных образовательных организаций, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Начало состязаний состоится в 10.00.