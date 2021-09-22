В Орле бывшую пристава-исполнителя оштрафовали за получение взятки

Бывшую судебного пристава-исполнителя осудили за взятку Фото: Ольга СУПОНЕВА

Бывшую судебного пристава-исполнителя из Орловской области оштрафовали за получение взятки. Из-за взятых 12 тысяч рублей женщина заплатит 100 тысяч, а также не сможет работать в гос структурах в течение года.

Коррупционное уголовное дело расследовал следком. За время расследования удалось выяснить, что с 2019 года по февраль 2020 от орловчанки пристав получила взятку в 12 тысяч рублей. Как поясняет следком - "за совершение в ее пользу действий по находящемуся у нее исполнительному производству и за ускорение данных действий в рамках производства".

Выявила коррупционное преступления служба собственной безопасности регионального УФССП.

В итоге суд избрал наказание для экс-пристава в виде штрафа и лишения права занимать подобные должности. В законную силу приговор пока что не вступил.