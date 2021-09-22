ФСБ рассекретила документы о деятельности орловского НКВД в тылу врага

.

Орловское УФСБ рассекретило документы о деятельности НКВД в Орловской области в тылу врага. В открытом доступе теперь находятся архивы, освещающие работу чекистов во времена Великой Отечественной войны.

Об этом "Космомолке" сообщили в пресс-службе УФСБ России по Орловской области. Рассекречены документы об оперативных мероприятиях НКВД в 1941 году, о партизанском движении в области, сводка разведки за 1941 год и другие оперативные сводки за осень 41-го.

С цифровыми копиями рассекреченных документов можно ознакомиться на официальном сайте ФСБ России в рубрике «Архивные материалы» раздела «История».