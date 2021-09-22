В 2022 году в ремонт орловских дорог вложат 1,8 миллиарда рублей

По нацпроекту БКАД на ремонт орловских дорог выделят 1,8 миллиарда рублей Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области в 2022 году продолжится ремонт дорог по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД). Федеральный центр выделит региону крупную сумму в размере 1 миллиарда 800 миллионов рублей.

Об этом рассказала руководитель финансового департамента области Елена Сапожникова. Сумма, которую получит регион в будущем году, больше субсидии 2020 года. Прирост в сопостовимых условиях значится на уровне 69% или 732 миллионов рублей.

- Финансовые средства будут направлены на ремонт 23-х автомобильных дорог и улиц протяженностью свыше 107 км, - пояснили Сапожникова.

В целом же в Орловской области финансирование национальных проектов на 2022 год запланировано в объеме 6,4 миллиарда рублей.