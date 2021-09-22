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Общество22 сентября 2021 13:13

В Ливнах возобновили строительство детской поликлиники

Ранее возведение здания было приостановлено из-за роста цен на стройматериалы
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Ливнах возобновили строительство детской поликлиники. Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В Ливнах возобновили строительство детской поликлиники. Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В Орловской области в Ливнах возобновили строительство детской поликлиники. 22 июня ранее возведение здания было приостановлено из-за роста цен на стройматериалы. Об этом сообщает Правительство Орловской области.

Первоначально планировалось, что подрядная организация ООО «Авилон» выполнит работы до конца текущего года за 121,4 миллиона рублей. Однако кроме повышения стоимости стройматериалов, затормозило строительство и обнаружение строительного мусора при разработке котлована. Поэтому пришлось скорректировать проектную документацию.

- В настоящее время на объекте подключено электроснабжение строительной площадки, на 80% выполнен монтаж бытовой канализации и земляные работы. Завезены материалы и конструкции для монтажа фундамента, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.