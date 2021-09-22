На «Чайке» в Орле «Хендэ» сбила 17-летнюю девушку на переходе. Фото: Госавтоинспекция Орловской области

21 сентября в Заводском районе Орла на Комсомольской произошла авария. На пешеходном переходе на «Чайке» иномарка сбила 17-летнюю девушку.

По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось в 13:40 часов дня. 25-летний водитель «Хендэ Солярис» поворачивал с Комсомольской площади на Комсомольскую улицу. В неподалеку от дома №78 и произошел наезд на пешехода.

- Пешеход переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП девушка получила телесные повреждения, отпущена, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 15 ДТП, среди которых два с пострадавшими. Травмы получили три человека.