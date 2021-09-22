Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье22 сентября 2021 12:07

В Орловской области от коронавируса скончалось более тысячи человек

Порог в эту отметку регион перешагнул 22 сентября 2021
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Орловской области от коронавируса скончалось более тысячи человек

В Орловской области от коронавируса скончалось более тысячи человек

Фото: Архив "КП"

22 сентября 2021 года Орловская область преодолена отметку в тысячи умерших от коронавируса. В настоящее время в регионе зафиксировано 1002 летальных случая. Об этом сообщил федеральный оперштаб.

За минувшие сутки в регионе зафиксировали сразу пять случаев смерти пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.

При этом продолжает расти заболеваемость ковидом. Заболевание подтвердилось у еще 108 жителей Орловской области. Общее число заболевших за весь период пандемии составило 45 113 человек.

Справиться с заболеванием смогли 42 221 орловец. Накануне из больниц и амбулаторного лечения выписались 142 человека.