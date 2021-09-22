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Общество22 сентября 2021 11:03

Орловчанка предстанет перед судом за насилие над полицейскими на рынке

Стражи правопорядка попросили женщину предъявить документы, а в ответ получили ссадины и кровоподтеки
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Орловчанка предстанет перед судом за применение насилия над полицейскими на рынке

Орловчанка предстанет перед судом за применение насилия над полицейскими на рынке

Фото: Архив "КП"

Скандал на одном из рынков в Северном районе Орла обернулся уголовным делом и дошел до суда. На скамье подсудимых окажется 59-летняя орловчанка, которую обвиняют в насилии над двумя сотрудниками полиции.

По информации регионального Следственного комитета, женщина проходит по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Причиной возбуждения уголовного дела стала ситуация на рынке в мае 2021 года.

Полицейские патрулировали территорию, охраняя общественный порядок. Женщину они попросили предъявить документы. В ответ на это орловчанка набросилась на них.

- Злоумышленница применила в отношении полицейских насилие, одному из них причинила ссадины и кровоподтеки, а другому физическую боль. Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказал «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника СУ СК России по Орловской области.