Орловчанка предстанет перед судом за насилие над полицейскими на рынке

Орловчанка предстанет перед судом за применение насилия над полицейскими на рынке Фото: Архив "КП"

Скандал на одном из рынков в Северном районе Орла обернулся уголовным делом и дошел до суда. На скамье подсудимых окажется 59-летняя орловчанка, которую обвиняют в насилии над двумя сотрудниками полиции.

По информации регионального Следственного комитета, женщина проходит по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Причиной возбуждения уголовного дела стала ситуация на рынке в мае 2021 года.

Полицейские патрулировали территорию, охраняя общественный порядок. Женщину они попросили предъявить документы. В ответ на это орловчанка набросилась на них.

- Злоумышленница применила в отношении полицейских насилие, одному из них причинила ссадины и кровоподтеки, а другому физическую боль. Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказал «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника СУ СК России по Орловской области.