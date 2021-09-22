В Орле 22 сентября пункты вакцинации заработают в трех районах Фото: Архив "КП"

В Орле продолжается вакцинация от коронавируса. 22 сентября мобильные прививочные пункты будут работать в трех районах города - в Советском, Железнодорожном и Заводском.

По информации Правительства Орловской области, в здании МФЦ на улице Ленина медики будут вести прием с 9.00 до 15.00 часов.

Чуть позже, с 12 часов, заработает мобильный ФАП около торгового центра «Европа» на Московской. Здесь желающих сделать прививку от ковид ждут до 19 часов.

В это же время продолжит работу мобильный пункт вакцинации первом этаже ТМК «ГРИНН» на Кромском шоссе.

- Для прохождения вакцинации необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования, - напоминает пресс-служба Правительства Орловской области.