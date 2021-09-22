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Происшествия22 сентября 2021 10:11

В Мценске за сутки горели сразу два магазина

Во время одного из пожаров проходила эвакуация людей
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Утренний пожар в магазине на улице Тургенева в Мценске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Утренний пожар в магазине на улице Тургенева в Мценске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

21 сентября, во вторник, в Мценске произошло сразу несколько возгораний в магазинах. Огонь вспыхнул в продуктовом магазине на Красноармейской улице и в торговом зале магазина на улице Тургенева.

По сообщениям ГУ МЧС России по Орловской области, первый пожар произошел в одноэтажном здании магазина на Красноармейской незадолго до двух часов ночи. На месте пожара работали пожарные 10-ой пожарно-спасательной части. Пострадавших нет.

Пожар на Красноармейской улице в Мценске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Пожар на Красноармейской улице в Мценске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Второе возгорание произошло уже утром. Информация о пожаре поступила в диспетчерскую службу на телефон 101 в 8:15 часов утра. Огонь вспыхнул в магазине, расположенном на первом этаже многоквартирного дома. Из-за сильного задымления потребовалась эвакуация. Спасатели вывели из дома пятнадцать жильцов верхних этажей подъезда.

- В результате пожара частично выгорело помещение на 10 кв.м. Спасены смежные помещения и имущество. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.