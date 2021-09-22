На трассе «Орел-Тамбов» опрокинулся «Жигули». Фото Госавтоинспекции Орловской области

21 сентября, во вторник, на 125 километре трассы «Орел-Тамбов» произошла авария. Отечественная легковушка вылетела с дороги и опрокинулась в кювет. Два человека получили травмы.

По информации Госавтоинспекции Орловской области, ДТП случилось в 21:40 часов вечера. 20-летний водитель «Жигулей» («ВАЗ 2106») ехал со стороны Ливен в сторону Орла. В какой-то момент он не справился с управлением и съехал с проезжей части.

- В результате ДТП водитель и его 22-летний пассажир получили травмы, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 15 ДТП, среди которых два с пострадавшими. Травмы получили три человека.