«Литературная столица России» обзавелась логотипом в виде золотого орла

Орел - Литературная столица России. Логотип бренда

В Орле подвели итоги онлайн-голосования по выбору визуального оформления бренда «Литературная столица России». Наш город, получивший официальный патент на это почетное звание, теперь будет использовать логотип «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ».

Голосование проходило в группе музея Тургенева в соцсетях и на Портале Госуслуг РФ. Как обмечает Правительство Орловской области, теперь у бренда появился единый узнаваемый стиль для продвижения туризма как внутри региона, так и за ее пределами.

- Силуэт птицы напоминает раскрытую книгу, из-под крыла которой выходят перелистываемые страницы, олицетворяющие богатое литературное наследие Орловщины. Книга со страницами сама по себе символизирует летописную историю Орловского края, - следует из описания нового логотипа.