В Орловском Полесье нашли новую популяцию растение, находящееся под угрозой исчезновения

В Орловском Полесье нашли новую популяцию гроздовника многораздельного. Фото Марины Абадоновой https://orlpolesie.ru

В национальном парке «Орловское полесье» нашли седьмое место произрастания редкого краснокнижного растения - гроздовника многораздельного. В новой популяции насчитали более 50 растений разного возраста.

По информации пресс-службы Правительства Орловской области, в других местах этот вид папоротникообразного растения пока не отмечен. В целом оно внесено в Красную книгу Орловской области с категорией 1, как находящееся под угрозой исчезновения.

- новое местонахождение гроздовника многораздельного обнаружили на территории Тургеневского участкового лесничества. Обычно этот вид встречается немногочисленными группами, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.