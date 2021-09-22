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Общество22 сентября 2021 9:25

В Орловском Полесье нашли новую популяцию растение, находящееся под угрозой исчезновения

Краснокнижный гроздовник встречается только на территории национального парка
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орловском Полесье нашли новую популяцию гроздовника многораздельного. Фото Марины Абадоновой https://orlpolesie.ru

В Орловском Полесье нашли новую популяцию гроздовника многораздельного. Фото Марины Абадоновой https://orlpolesie.ru

В национальном парке «Орловское полесье» нашли седьмое место произрастания редкого краснокнижного растения - гроздовника многораздельного. В новой популяции насчитали более 50 растений разного возраста.

По информации пресс-службы Правительства Орловской области, в других местах этот вид папоротникообразного растения пока не отмечен. В целом оно внесено в Красную книгу Орловской области с категорией 1, как находящееся под угрозой исчезновения.

- новое местонахождение гроздовника многораздельного обнаружили на территории Тургеневского участкового лесничества. Обычно этот вид встречается немногочисленными группами, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.