Росгвардия задержала дебошира в алкомаркете Северного района Орла

Буйный посетитель устроил дебош в пивбаре Фото: Архив "КП"

В Северном районе Орла росгвардейцы задержали дебошира в пивном магазине. Пьяный посетитель бранился и разбил входную дверь.

Инцидент произошел в понедельник утром. Тревожную кнопку нажали продавцы алкомаркета, на место прибыла подмога. Как рассказали сотрудники силовикам, посетитель хулиганил, оскорблял присутствующих, повредил стекло двери. Мужчину утихомирили росгвардейцы.

- Дебоширом оказался 43-х летний нигде не работающий уроженец Дмитровского района. Для дальнейшего разбирательства правонарушитель был передан сотрудникам полиции, - сообщили "КП" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.