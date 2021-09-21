Пожилой орловец перевел телефонным мошенницам 80 тысяч рублей

Мошенницы обманули орловца, представившись работниками полиции и банка Фото: Архив "КП"

Полицейские ищут мошенников, обманувших пожилого орловца. Неизвестная аферистка убедила 61-летнего мужчину, что его деньги в опасности, и тот последовав инструкциям перевел преступникам все свои сбережения.

О деталях происшествия рассказали в региональном УМВД. Горожанину позвонила незнакомка, которая представилась сотрудницей полиции. Она убедила собеседника, что мошенники покушаются на его деньги. Затем с орловцем связалась другая женщина, которая представилась уже работницей банка. Мужчина так испугался за свои средства, что действовал по указке аферистов: перевел тем 80 тысяч рублей. Затем преступницы стали убеждать свою жертву, что необходимо еще взять и крупный кредит. Тогда-то орловец заподозрил неладное.

- Гражданин не стал дальше следовать инструкциям звонивших, он обратился в полицию. По данному факту следственным возбуждено уголовное дело. Установлением у всех обстоятельств происшедшего занимаются полицейские, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.