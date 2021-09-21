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Экономика21 сентября 2021 15:49

В 2022 году бюджет Орловской области запланирован в объеме 45,6 млрд рублей

Ожидается, что областная казна останется сбалансированной
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Принят проект бюджета Орловской области на 2022 год

Принят проект бюджета Орловской области на 2022 год

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В 2022 году бюджет Орловской области запланирован в объеме 45,6 миллирда рублей. Ожидается, что областная казна будет сбалансированной.

Проект бюджета на будущий год был представлен 20 сентября на заседании регионального Правительства. Из указанной суммы объем налоговых и неналоговых доходов планируется на уровне больше 26 миллиардов рублей, эта цифра больше, чем в 2020 году на 5 миллиардов. Безвозмездные поступления ожидаются в сумме 19,6 миллиарда рублей.

Большая часть расходов ляжет на сферы социальную и культурную, сообщает пресс-служба областной администрации: направить планируется 30,7 млрд рублей или 67,4% от всего объема доходов.