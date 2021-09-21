В Орле ищут очевидцев двух ДТП

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (из архива "КП")

В Орле Госавтоинспекция разыскивает очевидцев двух ДТП, в обоих столкнулись по две иномарки. Происшествия случились 13 и 17 сентября.

Просьбу откликнуться очевидцев автомобильной аварии полицейские разместили в официальной группе регионального УГИБДД вконтакте. 13 сентября в районе дома №50 на Октябрьской не разъехались "Хендаи" и "Митсубиши", а 17 сентября столкнулись "Дэу" и "Джили" в районе дома №67 по Московской.

- Просьба свидетелей (очевидцев), а так же граждан имеющих запись видеорегистратора вышеуказанного дорожно-транспортного происшествия обратиться по телефону 72-90-00, - обратились к орловцам в УГИБДД УМВД России по Орловской области.