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Общество21 сентября 2021 13:52

Школы искусств на селе в Орловской области получили новые инструменты

Также для районных ДШИ закупили новую литературу и оборудование
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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В Орловской области несколько сельских детских школ искусств получили новые музыкальные инструменты, литературу и оборудование в 2021 году. Удалось оснастить ДШИ благодаря нацпроекту "Культура".

Об этом рассказали в пресс-службе областного Правительства. Обновили арсенал школ искусств в Тросне, Хотынце, Шаблыкино и Долгом. Помимо аккордеонов, пианино, гармоней, барабанных установок и других инструментов учреждениям дополнительного образования закупили звуковое оборудование, мольберты, новую мебель, гончарный круг, станки для хореографического зала и кресло для зрительного и другое.

В нескольких ДШИ продолжается ремонт. Речь идет о Глазуновской и Змиевской школах. Уже капитально отремонтированы Ливенская и Новосильская ДШИ.