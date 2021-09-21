В Орловской области коронавирусом болеют 104 ребенка Фото: Архив "КП"

В Орловской области коронавирус диагностирован у 104 детей. Такие данные 20 сентября огласил во время прямого эфира губернатор Андрей Клычков.

Заразившиеся коронавирусом дети проходят лечение как дома (99 детей), так и в стационарах (пять детей). Глава региона подчеркнул, что это немаленькая цифра и необходимо активнее беречь себя и свои семьи.

- Идет рост заболеваемости, мы об этом говорили ранее. Я очень прошу всех поберечь себя, - обратился к орловцам Андрей Клычков.

Кроме того, губернатор сообщил, что на ИВЛ сейчас находятся 32 человека.