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Здоровье21 сентября 2021 11:52

В Орловской области коронавирусом болеют 104 ребенка

Пять детей находятся на лечении в больницах
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орловской области коронавирусом болеют 104 ребенка

В Орловской области коронавирусом болеют 104 ребенка

Фото: Архив "КП"

В Орловской области коронавирус диагностирован у 104 детей. Такие данные 20 сентября огласил во время прямого эфира губернатор Андрей Клычков.

Заразившиеся коронавирусом дети проходят лечение как дома (99 детей), так и в стационарах (пять детей). Глава региона подчеркнул, что это немаленькая цифра и необходимо активнее беречь себя и свои семьи.

- Идет рост заболеваемости, мы об этом говорили ранее. Я очень прошу всех поберечь себя, - обратился к орловцам Андрей Клычков.

Кроме того, губернатор сообщил, что на ИВЛ сейчас находятся 32 человека.