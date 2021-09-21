Пункты вакцинации будут работать в Советском и Заводском районах Орла 21 сентября

Вакцинация от коронавируса в Орловской области Фото: Архив "КП"

21 сентября, сегодня, работу мобильных пунктов вакцинации от коронавируса организуют в Советском и Заводском районах Орла. Врачи здесь будут делать прививки с 12.00 до 19.00 часов.

Первый прививочный пункт разместится около торгового центра «Водолей» на улице Тургенева, второй - в здании автовокзала на улице Автовокзальной,1 (второй этаж). Записывать на прием заранее не нужно, прививки делают в формате живой очереди. Однако сначала пациентам предстоит пройти небольшой медосмотр и пообщаться с врачом.

- Для прохождения процедуры вакцинации необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования, - напоминает пресс-служба Правительства Орловской области.