Орловского фермера наказали за декларирование зерна в фантомной лаборатории

Орловского агрария наказали за декларирование зерна в фантомной лаборатории Фото: Архив "КП"

В Орловской области очередной предприниматель попал в поле зрения Россельхознадзора из-за проблем с документацией на свою продукцию. Глава крестьянско-фермеркого хозяйства задекларировал свое зерно в фантомных лабораториях, зарегистрированных в Московской области.

По информации надзорного ведомства, недостоверной оказалась документация на две партии зерна (пять тонн). Кроме того, 1527,4 тонн пшеницы, кукурузы и люпина урожая прошлого года оказались без сведений о декларации соответствия.

- В сентябре 2021 года глава КФХ привлечен к административной ответственности. Для устранения выявленных нарушений выдано два предписания об отзыве декларации на зерно. Действие декларации о соответствии прекращено, - сообщили «КП» в пресс-службе Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Отметим, из-за регистрации продукции в фантомных лабораториях в этом году было отозвано 307 деклараций.