Под Орлом «Жигули» вылетел с дороги и опрокинулся в кювет. Фото: Госавтоинспекция Орловской области.

20 сентября, в понедельник, в Урицком районе неподалеку от деревни Верхняя Богдановка произошла авария. С дороги вылетела отечественная легковушка «ВАЗ 21074» (Жигули).

По информации Госавтоинспекции Орловской области, ДТП случилось на 4 километре автодороге «Нарышкино – Сосоково» в 10:40 часов утра. 72-летний водитель не справился с управлением и машина опрокинулась в кювет по ходу движения.

Отечественная легковушка опрокинулась неподалеку от деревни Верхняя Богдановка. Фото: Госавтоинспекция Орловской области.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, МЧС, медики.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых одно с пострадавшим.