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Происшествия21 сентября 2021 9:54

Под Орлом «Жигули» вылетел с дороги и опрокинулся в кювет

72-летнему водителю понадобилась медицинская помощь
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Под Орлом «Жигули» вылетел с дороги и опрокинулся в кювет. Фото: Госавтоинспекция Орловской области.

Под Орлом «Жигули» вылетел с дороги и опрокинулся в кювет. Фото: Госавтоинспекция Орловской области.

20 сентября, в понедельник, в Урицком районе неподалеку от деревни Верхняя Богдановка произошла авария. С дороги вылетела отечественная легковушка «ВАЗ 21074» (Жигули).

По информации Госавтоинспекции Орловской области, ДТП случилось на 4 километре автодороге «Нарышкино – Сосоково» в 10:40 часов утра. 72-летний водитель не справился с управлением и машина опрокинулась в кювет по ходу движения.

Отечественная легковушка опрокинулась неподалеку от деревни Верхняя Богдановка. Фото: Госавтоинспекция Орловской области.

Отечественная легковушка опрокинулась неподалеку от деревни Верхняя Богдановка. Фото: Госавтоинспекция Орловской области.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, МЧС, медики.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых одно с пострадавшим.

Отечественная легковушка опрокинулась неподалеку от деревни Верхняя Богдановка. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Отечественная легковушка опрокинулась неподалеку от деревни Верхняя Богдановка. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области