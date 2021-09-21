В Орловский облсовет созыва 2021-2026 годов вошли представители 6 партий Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжают подводить итоги Единого дня голосования. С 17 по 19 сентября жители региона определили будущий состав Орловского облсовета созыва 2021-2026 годов. 50 мандатов между собой разделили представители шести политических партий.

По данным региональной Избирательной комиссии, 27 мандатов (54%) получила «Единая Россия», 11 мандатов (22%) – КПРФ, 6 мандатов (12%) – Справедливая России и 3 мандата (6%) у ЛДПР.

Однако в новом созыве будет представлена и одна из самых молодых российских партий – партия «Новые люди». Она получила 1 мандат (2%). Еще один мандат у «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость»

- 1 мандат (2 %) получил кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, - сообщает Избирательная комиссия Орловской области.