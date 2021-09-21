В Орловскую область прибыла партия вакцины «Спутник V» в 12 тысяч доз

20 сентября в Орловскую область прибыла очередная партия вакцины от коронавируса. Регион получил 12 тысяч доз вакцины «Спутник V». Такую информацию опубликовал губернатор Андрей Клычков в соцсетях.

Напомним, в настоящее время вакцинация от коронавируса проводится в 28 медицинских организациях в 39 пунктах. Продолжают работу и мобильные прививочные пункты.

По данным тепловой карты Орловской области на 20 сентября 2021, в регионе вакцинировались 38,38% от взрослого населения без учета переболевших.

- Напоминаем, что записаться на вакцинацию можно с помощью Единого портала государственных услуг, на официальном сайте Департамента здравоохранения Орловской области в разделе «Электронная регистратура», по многоканальному телефону 122 и по телефону «горячей линии» Департамента здравоохранения Орловской области (4862) 40-20-56, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.