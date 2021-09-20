В Орловской области планируют 6,4 миллиарда рублей потратить на нацпроекты в 2022 году

В Орловской области финансирование национальных проектов на 2022 год запланировано в объеме 6,4 миллиарда рублей. Самыми масштабными станут проекты "Безопасные и качественные автомобильные дороги", а также "Жилье и городская среда".

Об этом рассказала руководитель областного Департамента финансов Елена Сапожникова. Общая сумма средств превышает объем финансирования 2021 года почти на 1,5 миллиарда рублей. Выделенные деньги пойдут на ремонт и строительство дорог (1,8 миллиарда рублей), возведение спортплощадок и закупку спортинвентаря для школ (1,5 миллиарда рублей), ремонт 23 дорог и улиц протяженностью больше 107 километров (1,8 миллиарда).

Сумму в 1,77 миллиарда рублей планируют вложить в реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда". Продолжится строительство около 300 тысяч квадратного метра жилья, строительство станции умягчения воды, ремонт парков и обустройство контейнерных площадок для мусора.

В рамках нацпроекта "Образование" на сумму в 956 миллионов в планах завершить строительство школы на 1225 мест в Орле и приступить к строительству нового корпуса школы № 2 в Ливнах на 450 мест.

Также средства вложат в реализацию др нацпроектов других нацпроектов.