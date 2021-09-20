В Орловской области из-за увеличения спроса подорожала мебель

В Орловской области выросли цены на мебель Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области повысился спрос на мебель и вслед за ажиотажем покупателей она подорожала. Об этом рассказали в региональном отделении Банка России.

Орловцы активно покупают жилье, делают ремонт и обставляют свои дома и квартиры. На мебельном рынке вырос ценник на шкафы, столы.

- Поэтому производители мебели повышают цены вслед за спросом, перенося в них возросшие издержки на покупку сырья и комплектующих, - пояснили "КП" в Орловском отделении Банка России.

В целом же инфляция в августе месяце возросла до 7,6%, тогда как в июле она была на уровне 7,1%. Цифра соответствует общероссийскому уровню. Специалисты прогнозируют, что к концу года инфляция начнет замедляться.