Строительство яслей на Кузнецова в Орле вышло на завершающую стадию

Фото: пресс-служба администрации Орла

Строительство яслей на улице Кузнецова в Орле вышло на финальную стадию. Работа выполнена на 80%, планируется сдать детский сад для самых маленьких к концу 2021 года.

Такую информацию озвучили в мэрии. Сейчас в здании установлены двери, окна, проведено электричество, обустроен пищеблок, рабочие продолжают выполнять внутреннюю отделку. Проводится одновременно с ремонтом и обустройство территории яслей. Здесь появится манеж для малышей, спортивное и игровое оборудование. Рассчитано детское учреждение и на ребят с ограниченными возможностями здоровья. Так, здесь оборудованы специальные туалетные комнаты для детей-инвалидов.

В яслях также создана отдельная комната охраны и предусмотрена система видеобнаблюдения для безопасности.

Это не единственное дошкольное учреждение, которое строится в Орле в рамках нацильного проекта "Демография". В 2021 году планируется открыть еще ясли на Планерной и Ливенской улицах.