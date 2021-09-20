Привиться от коронавируса 20 сентября можно на территории торговых центров Орла

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Вакцинация от коронавируса продолжается в Орловской области. 20 сентября в городе Орле медицинские кабинеты принимают в ТМК "Гринн", а также рядом с ТЦ "Европа" на Московской.

Прививки в Заовдском и Железнодорожном районах орловцы могут сделать с 12 часов дня до 19 часов вечера. У ТЦ "Европа" на Московской, 67 работает передвижной фельдшерско-акушерский пункт. А в "Гринне" функционирует прививочный кабинет на первом этаже торгового центра (Кромское шоссе,4). Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

С собой нужно взять документы: полис, СНИЛС и паспорт. Прием ведут врачи городских поликлиник, перед прививкой они проконсультируют.