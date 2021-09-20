В Ливнах водитель сбил велосипедистку и скрылся с места ДТП

В Ливнах машина сбила велосипедистку, водитель покинул место ДТП Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В городе Ливны Орловской области водитель сбил велосипедистку и покинул место ДТП. Девушка получила ранения.

Происшествие случилось поздним вечером 18 сентября. На часах была примерно половина двенадцатого, когда 25-летняя девушка ехала на велосипеде по Железнодорожной улице со стороны Гайдара, она двигалась по проезжей части. Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле сбил ее.

- В результате ДТП велосипедист получила телесные повреждения, после осмотра отпущена домой, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.