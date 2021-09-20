В Орле экс-начальник управления городского хозяйства Роман Игнатушкин предстанет перед судом Фото: Архив "КП"

В Орле перед судом предстанет бывший чиновник городской администрации. Экс-начальника управления городского хозяйства и транспорта Роман Игнатушина обвиняют в злоупотребление должностными полномочиями при расселении аварийных домов.

По версии следствия, Роман Игнатушин во время пребывания на своем посту, с декабря 2014 года по декабрь 2017 года, не предпринимал своевременных мер по переселению людей из аварийного жилого фонда. В результате ряд домов не были включены в областную адресную программу переселения.

- Кроме того, непроведение страховочных мероприятий и работ по усилению конструкций одного из домов привело к частичному обрушению несущей стены данного дома, - сообщил «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Орловской области.

За время расследования уголовного дела следователи провели осмотры мест происшествий, обыски, выемки и допросили 119 потерпевших жителей аварийных домов.

Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу.