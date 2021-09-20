От коронавируса в Орловской области умерли еще 4 человека Фото: Архив "КП"

20 сентября в Орловской области подтвердилось 99 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб.

В регионе вновь идет рост заболеваемости. За весь период пандемии заболел 44 901человек.

В настоящее время справиться с заболеванием смогли 41 958 жителей региона. Накануне из больниц выписался 91 человек.

Статистика смертности при этом растет. Сегодня оперштаб подтвердил, что скончались еще четыре пациента с диагнозом коронавирусная инфекция. От заболевания умер 991 житель региона.