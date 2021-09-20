В Заводском районе Орла погиб водитель иномарки, врезавшейся в ограждение. Фото: Госавтоинспекция по Орловской области.

19 сентября, в воскресенье, в Заводском районе Орла произошла смертельная авария. Водитель иномарки, врезавшейся в дорожное ограждение, погиб на месте.

По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось в районе дома №64 на Городской улице в 22:50 часов вечера. 40-летний водитель автомобиля «Ситроен» направлялся в сторону Маслозаводского переулка, но в какой-то момент машину повело в сторону.

- В результате ДТП водитель скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Две пассажирки, 37 лет и 38 лет, получили телесные повреждения, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 30 ДТП, среди которых девять с пострадавшими. Травмы получили 14 человек, один погиб.