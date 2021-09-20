Следком организовал проверку пожара, в котором погиб 35-летний орловец

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В Орле следственный комитет организовал проверку после пожара с погибшим. ЧП случилось на улице Матроса Силякова 19 сентября.

Как рассказали "Комсомолке" в ведомстве, предварительно установлено, что погибший орловец злоупотреблял спиртными напитками и курил в постели. Однако следователям еще предстоит установить все обстоятельства пожара с летальным исходом.

- В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причины пожара и других обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщил "КП" Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

19 сентября в Северном районе Орла произошел пожар в жилом доме на улице Матроса Силякова. Огонь вспыхнул в районе четырех часов дня. В квартире был найден 35-летний мужчина. Его передали врачам скорой помощи для проведения реанимации, но пострадавший погиб.