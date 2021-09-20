Осужденные и ожидающие приговора орловцы проголосовали на выборах в Госдуму

Фото: пресс-служба УФСИН России по Орловской области

На выборах в Госдуму проголосовали осужденные и ожидающие приговоры орловцы. Свое избирательное право реализовали 350 человек.

Голосование прошло в СИЗО-1, участие в нем приняли обвиняемые и осужденные, приговор в отношении которых еще не вступил в силу. Также проголосовать смогли орловцы, находящиеся по решению суда за совершенные преступления под домашним арестом. Об этом рассказали в региональном УФСИН.

- В следственном изоляторе №1 Орла была создана инициативная группа по подготовке и проведению выборов, а также организовано взаимодействие с территориальной избирательной комиссией, решением которой и был сформирован избирательный участок № 747 на территории учреждения, -пояснили в пресс-службе ведомства.

Проголосовать могли те осужденные и обвиняемые, которые не лишены законом избирательного права.