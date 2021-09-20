84% сотрудников Центрально-Черноземного Сбербанка вакцинировались от коронавируса

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Прививку от коронавирусной инфекции сделали более 11,1 тыс. сотрудников.

С самого начала пандемии банк принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности своего коллектива и клиентов.

Сотрудники носят маски и перчатки, на рабочих столах стоят санитайзеры, регулярно проводится дезинфекция помещений, а навигация в офисах напоминает о необходимости соблюдать социальную дистанцию.

Банк уделяет особое внимание безопасности здоровья сотрудников и клиентов. Сбер стремится к тому, чтобы банковские офисы стали территорией безопасности от COVID. Центрально-Черноземный банк достиг показателя 100% вакцинации сотрудников в 56% филиальной сети. В настоящее время в финансовой организации уже запущен процесс ревакцинации.