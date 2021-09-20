В Орловской области лидером голосования в Госдуму стала партия "Единая Россия"

Единый день голосования 2021 в Орловской области Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области продолжается подсчет голосов, отданных на выборах за депутатов в Государственную думу восьмого созыва. Тройка лидеров уже определена: "Единая Россия", КПРФ и "Справедливая Россия".

По информации Центральной избирательной комиссии, на утро 20 сентября "Единая Россия" набрала 31,92% голосов, КПРФ – 23,01% и "Справедливая Россия" – 12,5%. ЛДПР пока уступает четвертое место партии "Новые люди". Молодые партийцы получили 8,28%, ЛДПР – 8,01%.

На шестом месте оказалась "Партия пенсионеров" - 5,1%.

Отметим, в выборах приняло участие более 48% избирателей.